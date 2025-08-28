Selçuk Üniversitesi öğrencisi Melek Sıttıka Şenyurt, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Karapınar TOBB Anaokulu bahçesinde oluşturacağı sınıf ile okul öncesi çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Melek Sıttıka Şenyurt’un Doç. Dr. Gülay Temiz danışmanlığında hazırladığı "Çevre Eğitim Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevreye Yönelik Tutumuna Etkisi" başlıklı projesi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Şenyurt, proje kapsamında Karapınar TOBB Anaokulu bahçesinde oluşturacağı sınıf ile okul öncesi çocuklarda farkındalık oluşturarak çevreye duyarlı genç nesiller yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Öğretmenler, okul öncesi çocuklar ve ailelerin dahil edileceği projede okul bahçesine çevre dostu sınıf oluşturulması ve çevre eğitim programlarının verilmesi amaçlanıyor.

Melek Sıttıka Şenyurt, Konya’nın Karapınar ilçesinde çölleşme, obruk oluşumu gibi insan faktörlü ciddi çevre sorunları yaşandığını söyledi. Şenyurt, "Karapınarlı olmam ve danışman hocamın da çalışma alanı çevre olduğu için bu konuda çalışmak istedim. Bu nedenle Karapınar’da bir eğitim programının etkililiğini görmek istedim. Bu sorunların da eğitimle aşılabileceğine inanıyorum. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olduğum için de okul öncesi dönemde verilecek çevre eğitiminin çocuklarda ciddi çevresel farkındalık oluşturabileceğini düşünüyorum" dedi.

Çalışma kapsamında konuyla ilgili örnek projeleri de incelediğini ve Selçuk Üniversitesi mezunu Öğretmen Rumeysa Çevlik’in "Doğadaki Sınıf" projesini kendi çalışmasına entegre ettiğini ifade eden Şenyurt, projenin uygulanabilmesi için ilçe milli eğitim müdürlüğü ve belediye başta olmak üzere farklı kurumlarla görüştüğünü belirtti.

Karapınar için güzel bir değer kazandırılacağına inandığını anlatan Şenyurt, "Proje çerçevesinde çocuk ve ergen psikiyatristleri, hekimler ailelere konferans verecek. Çocukla iletişim, özellikle nörogelişimsel bozukluklarda erken tanı ve müdahalenin önemi, yine çevre farkındalığı ile ilgili eğitimler olacak. Eğitim programını da Milli Eğitim müfredatının göstergelerini baz alarak planladım. Gerçekleştireceğim etkinliklerin tamamını doğal materyal veya atık materyaller üzerinde hazırlayacağım. Projenin ilk etabını Karapınar’da, ikinci etabını ise Selçuklu’da uygulamayı planlıyorum" diye konuştu.

Projenin Nisan 2026’da sona ereceğini aktaran Şenyurt, desteklerinden dolayı üniversite ve fakülte yönetimi ile bölümdeki öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Şenyurt’un danışmanı Doç. Dr. Gülay Temiz de öğrencisinin çevre ve çocuk konusunda hazırladığı bu önemli proje için büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi.