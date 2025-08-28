Adana’da 3 kadın, yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyip bir evin demir kapısını kırarak içeri girdi. Kadınlar, evden 200 bin lira değerinde altın çalıp, kaçtılar. Kaçan şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve şapkayla gizleyen 3 kadın, 14 katlı apartmanın 10’uncu katındaki dairenin demir kapısını kırarak içeri girdi. Evin yatak odasındaki dolaptan 200 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, apartmandan ayrıldı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.