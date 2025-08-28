Darende’de geleneksel hale gelen ve bu yıl 72’ncisi düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali büyük bir coşku ile başladı.

Festival kapsamında ilçe genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, esnafa Türk bayrağı hediye ederek festivale davetiye takdim etti. Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada, Darende’nin tüm bileşenlerini bir araya getiren bu kültür şölenini organize etmekten büyük bir onur duyduklarını belirtti.

Başkan Bozkurt, "Darende Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Festivalimiz, sadece bir güreş organizasyonu değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kültürel değerlerimizin yaşatıldığı bir bayramdır" dedi.

Festival boyunca çeşitli kültürel etkinliklerin ve güreş müsabakalarının yer alacağı programın, hem ilçe halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.