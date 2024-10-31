Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Bisikletçi Ramazan Yılmaz, Balkan Pist Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Yılmaz, 1 kilometre zamana karşı yarışta ise Türkiye rekoruna imza attı.

Bulgaristan’ın Plovdiv Velodromu’nda düzenlenen şampiyonada yarışan Yılmaz, Elit Erkekler kategorisinde Individual Pursuit dalında altın madalyanın sahibi oldu. Madison dalında da altın madalya elde eden Selçuk Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yılmaz, Omnium dalında gümüş madalya kazandı. Yılmaz, ayrıca 1 kilometre zamana karşı yarışta Türkiye rekoruna imza attı.