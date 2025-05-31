Konya’nın Kulu ilçesinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi, tütün ve tütün mamullerinin zararları anlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde "Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir" konulu program Kulu Bölge Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlendi. Programda, tütün ve tütün mamüllerinin insan vücudunda sebep olduğu olumsuzluklar, insan sağlığına zararları, sigara içmeyenlere göre kat kat artarak yaşantıyı olumsuz yönde etkilediği, tütün ve tütün mamüllerinden uzak durulması, sigarayı bırakmakla hayatın değişeceği ve bağımlılıklardan kurtulmanın yolları anlatıldı.

Programa Kulu ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.