Selçuk Üniversitesi ile Cezayir’deki Oum El Bouaghı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği ile akademisyen ve öğrencilerin bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edilecek, yeni iş imkanlarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılacak.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Oum El Bouaghi Üniversitesi Rektörü Prof. Dibi Zohir’in imzaladığı protokol; akademik çalışma için akademisyen ve öğrenci değişimini, akademisyenlerin sempozyum ve konferanslara katılımını, akademik ve araştırma malzemeleri ile yayınların değişimini kapsıyor. Video konferans bağlarının geliştirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü ile çift diploma programları planlanacak, ortak araştırma merkezlerinin kurulmasına yönelik imkanlar incelenecek, staj ve saha çalışmalarına yönelik fırsatlar araştırılacak, e-öğrenme platformları için planlamalar yapılacak.