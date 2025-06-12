Balıkesir’in Gönen ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm arazi zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Hacıvelioba Mahallesi’nde ot biçme işlemi sırasında traktörden çıkan kıvılcımın buğday ekili alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 50 dönümlük ekili alanı tamamen küle çevirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA