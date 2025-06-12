Maltepe Belediyesi’ne bağlı 10 kreşte eğitim gören minikler mezun oldu. Ailelerinin de katıldığı törende oldukça heyecanlı olduğu gören miniklerin bu mutlu günlerine Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Köymen, öğrencilerin hazırladığı yıl sonu gösterilerini de keyifle izledi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde mezuniyet coşkusu yaşandı. Belediyeye bağlı tüm kreşler, 2024-205 eğitim-öğretim yılının mezunlarını verdi. Yıl sonuna özel olarak hazırladıkları dans gösterileriyle büyüleyen minikleri, bu heyecanlı günlerinde, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de yalnız bırakmadı.

"Geleceğin belediye başkanları buradan çıkacak"

Çocuklarla yakından ilgilenen ve gösterileri büyük bir keyifle izleyen Köymen, belediye kreşlerinin sayılarını artırmakla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu bakımdan çocuklarımızın Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yetişmesi oldukça önemli. Elbette bu hizmetlerin kalitesini artırmak gibi bir sorumluluğumuz da var. Bu vesileyle burada eğitim sunan bütün personellerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çok daha iyi işler yapmak için çalışacağız. Desteklerinizi bizden esirgemeyin" dedi.

Mezuniyete özel şarkı

Müzik öğretmenleri İrem Sündüz Büyüköz’ün mezuniyet törenine özel olarak hazırladığı "Mutlu Çocuklar" isimli şarkısı, İngilizce öğretmenleri Seda Tabanlı’nın hazırladığı performans gösterisi ve kreş öğretmenlerinin katkılarıyla unutulmaz bir sahne performansı gösteren minikler, yaptıkları dans ve şovlarla göz doldurdu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları dans ve şov gösterilerinin ardından keplerini fırlattı. Etkinlikte sahneye çıkan sınıf öğretmenleri, çocukların yıl boyunca gösterdiği gelişimden gurur duyduklarını belirterek ailelere teşekkür etti.

Etkinlik, ailelerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen çocukların el becerileriyle ürettikleri görsel sergi ile sona erdi.