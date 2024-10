TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen adalet etrafında değil, güç ve şiddet temelinde şekilleniyor" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

“Allah’ına kurban Adana”

TEKNOFEST Adana’nın açılışında konuşan Bayraktar, “Türkiye’nin teknoloji yolculuğunun en önemli paydaşlarından olan TEKNOFEST Akdeniz’de sizleri selamlıyoruz. Adana sadece güneşiyle değil, insan sıcaklığıyla bilinen bir şehir. Mertliği, yiğitliğiyle Türkiye’nin göz bebeği Adana. Adana bir kişiye yol arkadaşı olduğunda o kişinin sırtı yere gelmez. Adana, bir kişinin arkasında durduğunda o kişinin bileği bükülmez. Adana, bir davaya sahip çıktığında o davanın önünde kimse duramaz. Bugün, bu güzel şehir Adana’da TEKNOFEST’te Türkiye’nin geleceğine sahip çıktı. Allah’ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz’e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST gençlik hareketidir”

TEKNOFEST’in sadece bir festival değil, gençlik hareketi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, daha sonra şunları söyledi:

“TEKNOFEST sadece festival değil, çocuklarımızın geleceğine şekil veren gençlik hareketidir. TEKNOFEST, değişimdir, umuttur. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonunda yeniden bir araya geldik. 2018’den bu yana tam 27 ilimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. Gençlerimizin teknolojiye duyduğu ilgiyi bir adım her defasında öteye taşıdık. Şimdiye kadar 150’den fazla girişim teknoloji şirketi kurdu. Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da milyonlarca liralık yatırım alan da var. Adana’nın meşhur kebabını takım adı olarak seçen bir takımımız var. 1.5 Adana 11 yıl önce 11 kişiyle tek bir takım olarak yola çıktı. Bugün 9 farklı alanda mücadele eden kocaman bir aile oldular. Dünya çapında şampiyonluklar kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Geriye kalan 7 yılda Azerbaycan’a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST’i başarıyla gerçekleştirdik. TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. 50 farklı teknoloji yarışmamız var. Aralarında nükleer enerjilerden, kuantuma kadar birçok temanın bulunduğu 11 yeni yarışmamız var. 2024’den 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018’den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık.”

“Gazze’de her gün bebekler katlediliyor”

Gazze’de her gün bebeklerin katledildiğine dikkat çeken Selçuk Bayraktar, “Bir yanda bütün güzellikler olurken insanlık büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen adalet etrafında değil, güç ve şiddet temelinde şekilleniyor. Gazze’de her gün bebekler katlediliyor ama dünya ise bu soykırımı televizyonlardan seyrediyor. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Adalet yok, adaletsizlik ise dünyada kol geziyor. Her adaletsizlik yeni adaletsizliklere yol hazırlıyor” diye konuştu.

“Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim”

Gençlere seslenen ve geleceği Türkiye’den inşa edeceklerini vurgulayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ardından şunları kaydetti:

“Nükleer enerji ilk olarak yüzbinlerce insanı katletmek için kullanıldı. Bu teknoloji insanlar için muazzam fırsatlar sunabilmekte. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi insanlığa umut olabilmek için kullanacağız. Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak gibi büyük bir sorumluluğun yükü omuzlarımızda. İnsanlık bilgiyi sözle kulaktan kulağa aktardı. Kalemi keşfettiğinde ise söz uçtu, yazı kaldı. Yapay zeka da insanlık için yeniden keşfedilmiş bir kalem. İnsanlık için bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde insanlık için karanlık bir gelecek yazılacak. Buna dur diyecek bir hareket var o da bizim hareketimiz TEKNOFEST hareketi. Gençlerimiz üretiyor, gençlerimizin başarı hikayelerine TEKNOFEST zemin hazırlıyor. Memleketimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Her anne, her baba çocuğuyla gurur duymak ister. Buradan anne ve babalarımıza bir kez daha sesleniyorum. Burada bir değişim rüzgarı esiyor. Daha adil bir dünya, daha eşitlikçi bir dünya sizlerle kurulacak. Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz. Anne ve babalarımız emin olunuz TEKNOFEST gençler sizin gururunuz olacak. Ve gençler sizlere tüm heyecanım ve samimiyetimle sesleniyorum. Hayalleriniz burada gerçek olacak. Bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim.”

“Anadolu toprakları yeniden diriliyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise TEKNOFEST’in dünyada çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, “Bir gerdanlık misali Toroslarıyla, Çukurova’sı, Taşköprü, Ulucami ve dalında meyvenin en tazesiyle bir sevdadır Adana. Adana’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda tam bağımsız Türkiye’ye güzel Adana ile birlikte yürüyoruz. Adana’nın Milli Mücadele yıllarındaki direnişinden ilham alıyoruz. En çetin şartlarda düşman kuvvetlerine geçit vermemişsek bugün de ilerleyişimize engel olmaya çalışanlara milli teknoloji hamlesiyle cevap veriyoruz. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Düşmana korku veren bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilini üreten bir Türkiye var. Gözlerini ufkun ötesine diken bir Türkiye var. Yerli ve milli haberleşme uydusunu üreten bir Türkiye var. Tüm saydıklarım bizlere bir şeyler söylüyor. Bu toprakların sahiplerini Türkleri yeniden çağırıyor. Mazluma kol kanat geren Anadolu toprakları yeniden diriliyor” diye konuştu.

“TEKNOFEST kuşağı burada”

İsrail’in Gazze saldırılarına değinen Bakan Kacır, “İnsanlık adalete ve merhamete hasret. Mazlumların çığlıklarına susanların insanlara sunacak hiçbir katkısı yoktur. Onların insanlara hiçbir faydası yoktur. Onlar yalancı, sahte zaferler elde ederler. Gençlerimizin insanlığın istikbali için sorumluluk taşıyorsunuz. Sizler Türk milletini kızıl elmaya taşıyan Gökbeylersiniz. Kaanların mührü bugün sizlerin elinde. Afrika’dan Asya’ya bir damla suya muhtaç çocukların gözlerindeki umut ışığı sizlerin elinde. Yeniden inşa edeceğiniz medeniyet sizindir. Adaleti, kanunnamelere ilmek ilmek işleyen sizindir. Biz, sizlere inanıp güveniyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu milletin evlatlarıyla birlikte yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. İşte milletin asil evlatları burada. TEKNOFEST kuşağı burada. Her ne yapıyorsak bu meydana coşkuyla gelen gençler ve geleceğimiz için yapıyoruz. Ülkesinin güçlü yarınlarını inşa eden bir kuşak var” dedi.

“Işıl ışıl bir gençlik geliyor”

TEKNOFEST kuşağına çok önem verdiklerini kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep’te, Bakü’de milyonlarca gençle buluştuk. Bu yıl da TEKNOFEST Akdeniz’de Adana’da bu heyecanı zirveye taşıdık. 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı ’ben de varım’ dedi. Birçok alanda 100 bin teknogirişim hedefine giden yolda geleceğin teknolojileri burada yazılıyor. Üreten bir gençlik geliyor. Sırtındaki küfeyi kenara koyup yeri geldiğinde elini, yeri geldiğinde gövdesini taşın altına koyan bir gençlik geliyor. Gemileri yakmasını bilen Türk gençliği geliyor. Zihnini ezberlere, ideolojik kalıplara hapsetmeyen bir gençlik geliyor. Işıl ışıl, pırıl pırıl bir gençlik geliyor” ifadelerini kullandı.

Açılışa protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TEKNOFEST’te neler var?

Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.