MBA Okulları Halkalı Atakent Kampüsü Robotik Takımı ‘Team Majors’, VEX Robotics Türkiye Şampiyonası’nda ‘Design Award’ ödülünü kazanarak, Amerika’da düzenlenecek 2025 VEX Robotik Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları robotik takımı ‘Team Majors’, 2025 VEX Robotik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi lise düzeyinde temsil edecek beş Türk robotik takımından biri oldu.

Dünya şampiyonası için geri sayım başladı

2023 VEX Robotik Yarışmasında Türkiye 1’incisi olan MBA Okulları Team Majors ekibi, turnuva süresince belirlenen mühendislik problemlerine oyun formatında çözümler geliştirerek, mentorleri rehberliğinde tasarladıkları robot ile yerel ve bölgesel VEX Robotics turnuvalarında da başarıya imza attı. Robotik dünyasında teknik ve stratejik becerilerini sergileyen ekip, VEX Dünya Finali’ne katılma hakkı kazandı.

Takım üyeleri, turnuvalara hazırlanırken programlama, mekanik-elektronik tasarım ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. İleri düzey teknik ve yazılım çalışmaları yürüterek mühendislik alanındaki yetkinliklerini artıran takım, aynı zamanda, robot tasarımı ve mekanik işlevselliğin ön planda olduğu yarışma öncesinde, diğer takımlarla iş birliği yaparak problem çözme ve yönetim süreçlerine dair kritik deneyimler kazandı.

"Bilimsel vizyonla hareket ediyoruz"

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için bilimsel vizyonla hareket ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atıyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Medicana Grup ve MBA Okulları olarak, yeni çağın tüm eğitim argümanlarına cevap veren öğrenme deneyimlerini oluşturmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.