Türk Telekom’un markası GAMEON, e-spor ekosisteminin önde gelen projelerinde yer alarak 2025 yılına güçlü bir giriş yaptı. Riot Games’in en sevilen oyunlarından League of Legends’ın Türkiye’deki resmi ligi ‘Şampiyonluk Ligi’ ile GAMEON güçlerini birleştirdi.

Sporun dijitalleşmesine öncülük edenlerden Türk Telekom, oyun ekosistemine katkı sağlayan markası GAMEON ile oyunculara özel çözümler sunmaya devam ediyor. E-spor dünyasında yer alan gençlerin heyecanına ortak olan GAMEON, mücadelelerine destek olurken oyun deneyimlerini de zenginleştiriyor.

GAMEON, League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde yeni bir dönem başladı

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen e-spor projelerinde yer alan GAMEON son olarak dünyada en çok seyredilen turnuvalara sahip League of Legends’ın Türkiye’deki ligi, Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru oldu. E-spor ekosisteminde ulusal ve uluslararası turnuvalarda yer alan ve önde gelen takımların büyük ilgi gösterdiği lig, yeni sezonda ‘GAMEON Şampiyonluk Ligi’ olarak anılacak. ’’Kış Mevsimi’’ ocak ayında başlayan ve oyunseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanan ’GAMEON Şampiyonluk Ligi’ tüm heyecanıyla ilk mevsimini tamamladı. 27 Mart’ta Bahar Mevsimi ile devam edecek olan Şampiyonluk Ligi, 2025 yılı içerisinde üç mevsim olarak oynanacak. Ligde her mevsim sonunda EMEA Masters’a gitmeye hak kazanan takımlar belli olacak.

"GAMEON ile e-spor ekosistemine değer veriyoruz"

GAMEON’un oyun ekosistemine ve oyunculara sağladığı katkılar hakkında açıklamada bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları söyledi, "Ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örerken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor ve çözümler sunuyoruz. GAMEON ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla oyun tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. GAMEON ile oyun ekosisteminin güçlendiriyor, Türk oyuncu kitlesine önemli katkılar sağlıyoruz. Oyun tutkunlarına yönelik sunduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ise bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Türk Telekom’un teknoloji alanındaki bilgi birikimini oyuncuların faydasına kullanabilmek oluşturduğumuz GAMEON ile oyuncuların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar ortaya koyuyoruz. GAMEON ile 1000 Mbps’ye kadar varan hızlarda fiber internete sahip olabilen oyuncular oyun performansını sürdürebilirken çeşitli markalarda ve ekipmanlarda indirimlerle oyun deneyimlerini artırıyor. GAMEON ile sağladığımız bu tarz birçok desteğin yanında e-spor ekosistemine de ayrıca değer veriyoruz. Düzenlediğimiz turnuvalar, sponsorluklar ve etkinliklerle oyuncularla bir araya geliyor, e-spor ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz. Son olarak dünyanın en çok takip edilen oyunlarından League of Legends’in Türkiye’deki resmi ligi GAMEON Şampiyonluk Ligi’nin isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. GAMEON’un fiber hızını, avantajlarını ve faydalarını oyun ekosistemindeki herkese aktarmak ve oyunculara kolaylık sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Valorant Challengers ‘Türkiye Birlik Ligi’nin GAMEON ile üçüncü yılı

Açıklamaya göre, Türkiye e-spor ekosisteminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Valorant Challengers TR: Birlik Ligi, yeni sezonda GAMEON sponsorluğunda düzenleniyor. Marka, uzun süredir iletişim sponsoru olarak destek verdiği ve oyuncularla bir araya gelerek turnuvalarda keyifli anlar yaşattığı Valorant Challengers TR: Birlik Ligi’ne yeni dönemde de desteğini sürdürüyor. Ocak ayında başlayan ve Ağustos ayında sona erecek olan Birlik Ligi, toplam üç split halinde gerçekleşecek. Üç split sonunda, Challengers EMEA’da mücadele eden takımlar arasında en yüksek puana sahip olan ekip, Avrupa’daki Challengers Ascension’a yükselerek uluslararası arenada boy gösterecek.