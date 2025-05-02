Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi’nde 1 Mayıs Bahar Bayramı ve yaklaşan 6 Mayıs Hıdrellezin coşkusu geleneksel gıngırgaçla oyunuyla kutlanıyor.

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Selcen Mahallesi 1 Mayıs Bahar Bayramı ile yaklaşan 6 Mayıs Hıdrellezin coşkusunu geleneksel bir oyunla birleştiriyor. Çal’ın eski ziraat odası başkanlarından Ömer Ayhancı, Selcen Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Kocaefe ile Selcen Yardımlaşma Dayanışma ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Enver Üşür öncülüğünde mahalle meydanına kurulan "gıngırgaç" ile baharın gelişi nostaljiyle kutlanıyor.

Ömer Ayhancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı "Selcen Bahar Yürüyüşü için gıngırgaç hazır. 4 Mayıs Pazar, haydi nostaljiye" paylaşımı mahallede heyecana neden oldu. Gıngırgacın ortasına konan kömür sayesinde çıkan o tanıdık gıcırtı sesiyle geçmişin baharları bugüne taşındı. Selcenliler çocukluk yıllarını yad etti, gıngırgaca binip çocuklar gibi eğlendi. Mahalledeki dayanışma ve birlik duygusu yeniden canlandı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Bülent Gönenç, "Bu gibi geleneksel oyunlar yaşatılmalı. Çünkü yaşam sadece ev kahve market değil; doğayla, oyunla ve paylaşımla bir bütün" diyerek etkinliğe anlam kattı.

Baharın uyanışı ile birlikte Selcen Mahallesi’nde yaşatılan bu nostaljik gelenek, 4 Mayıs Pazar günü düzenlenecek şenlikle taçlanacak. Baharın sevinci, geçmişin özlemi ve geleceğe umut bu şenlikte bir araya gelecek.