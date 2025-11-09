Geçtiğimiz günlerde Atatürk Üniversitesi kampüsünde hizmete sunduğu parkla büyük takdir toplayan Yakutiye Belediyesi, şimdi de Şelale Evler semtinde vatandaşların hizmetine açtığı parkla, yöre halkı ve özellikle çocuklar tarafından büyük memnuniyet uyandırdı.

Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şelale Evler Parkı, çocuklar ve vatandaşların katılımıyla hizmete sunuldu. Samimi bir buluşma havasında gerçekleşen programda Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilendi. Yakutiye Belediyesi’nin şehir genelinde yürüttüğü yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Şelale Evler Parkı, modern oyun grupları, oturma alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle mahalle sakinlerinin güzelce vakit geçirebilecekleri bir mekan haline geldi.

Şelale evler parkının açılışında konuşma yapan Başkan Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye’nin yaşam kalitesini artıracak projelerin devam edeceğini belirtti. Bölgeye kazandırılan bu yeni sosyal alanın özellikle gençler ve aileler için önemli bir buluşma noktası olacağını ifade eden Başkan Uçar sözlerini şöyle sürdürdü: "Hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Şelale Evler Parkı’nın mahallemize hayırlı olmasını diliyor, hemşehrilerimizin ve gençlerimizin bu parkta en güzel şekilde vakit geçirmelerini temenni ediyorum."

Modern peyzaj düzenlemesi, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla dikkat çeken Şelale Evler Parkına çevredeki çocuklar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Uçar, çocuklarla birlikte parkı gezdi.