Baymak Akademi, iklimlendirme sektöründeki profesyonellerin donanımlarının artması ve güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını hedeflerken, bölge akademileri ile büyümeye odaklandı.

İklimlendirme sektörünün önde gelen kuruluşlarından Baymak hem çalışanlarına hem de sektördeki profesyonellere sunduğu eğitim fırsatları ile sektördeki gelişmeleri takip etmenin ve rekabetçi avantaj elde etmenin önemini vurguluyor. Bu misyonla 2018 yılında kurulan Baymak Akademi, hem bireysel hem de kurumsal anlamda nitelikli eğitim programları sunarak, sektördeki kalifiye eleman ihtiyacına çözüm sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, iklimlendirme sistemleri, HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) teknolojileri ve benzeri konularda uzmanlaşmış eğitimler veren akademi, sektördeki profesyonellerin güncel bilgilerle donanmasını ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek şirket içindeki bilgi seviyesini de yükseltmeyi ilke ediniyor.

Sektörde hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlıyor

BDR Thermea Group bünyesindeki Baymak, bugün İstanbul Tuzla’daki iki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üretiyor. 600’ün üzerinde bayisi, 2 bin 100’den fazla satış ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktasıyla 65 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi öncelikli hedefi olarak kabul ediyor. Bu doğrultuda iklimlendirme sektörünün gelişimine katkı sağlamak adına her geçen gün daha büyük adımlar attıklarını belirten Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Baymak Akademi de bu adımlarımızdan biri. Akademimiz ile sektörümüzdeki vasıflı iş gücü eksikliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk on ayında, 4 bin 478 sektör profesyoneli, toplamda 496 saatlik eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştirirken, sektördeki hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağladılar” dedi.

Akademi’nin Ankara şubesi açıldı

Akademi, sektördeki tüm profesyonellere ulaşabilmek ve gelişimlerine katkı sağlamak için, Türkiye genelindeki stratejik noktalarda da Baymak Bölge Akademileri açmaya başladı. Bunun ilk adımı ise Ankara’da atıldı. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı’nın açılışını yaptığı Ankara Baymak Akademi faaliyetine başladı. Sonraki dönemde ise Erzurum, Gaziantep ve İzmir gibi şehirlerde de yeni akademi şubeleri hayata geçirilecek. Akademinin eğitim programları, katılımcıların iş dünyasında karşılaştıkları zorluklara daha etkili çözümler geliştirebilmelerini sağlamak üzere tasarlanmış durumda. Öne çıkan eğitim konuları arasında; ısıtma ve soğutma sistemleri yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çözümleri, iklimlendirme teknolojileri, ürün ve servis eğitimleri ile yenilikçi teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklar ye alıyor.

Geniş bir kitleye hitap ediyor

Akademinin sunduğu eğitimlerin, yalnızca şirket çalışanlarına değil, aynı zamanda sektördeki profesyonellere ve bu alanda kariyer yapmak isteyen bireylere de açık olduğunu vurgulayan Özcan, “Eğitimler, teknik ekiplerden yöneticilere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Ankara’nın ardından diğer şehirlerde de açacağımız akademilerle yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Akademilerimizle, sektördeki eğitim ihtiyacını daha geniş bir kitleye ulaştıracak ve sektöre dair her türlü eğitim programını, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine de sunacağız. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz sektör çalışanına, öğrencilere ve ilgili kurumlara ücretsiz eğitimler vererek hem sektörü hem de ülke genelinde profesyonel gelişimini güçlendirmek” şeklinde konuştu.