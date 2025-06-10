Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yöneticileri, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yürütülen projeleri yerinde incelemek adına ilçelere gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci ile Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ve Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ile birlikte Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Büyükorhan Meslek Yüksekokuluna yapan Üniversite yönetimi, burada MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ovalıoğlu ve ekibi ile bir araya geldi. Yürütülen çalışmalara dair bilgi alışverişinde bulunan heyet, daha sonra Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı’yı ziyaret etti. Üniversite yönetimi son olarak Orhaneli MYO’ya giderek, Okul Müdür Doç. Dr. Mehmet Ali Polat ve yöneticilerle toplantı yaptı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yöneticileri, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna’yı makamında ziyaret etti. Üniversite heyeti ve İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, kurumlar arası işbirliği ile hayata geçirilen Taş Mektep Kültür Merkezi’ne uğrayarak burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren ortak akıl ile üniversiteyi çok daha üst sıralara çıkarabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Üniversitemiz, enstitüleri, fakülteleri, meslek yüksekokulları ve diğer tüm birimleri ile birlikte canla başla çalışmaya devam ediyor. 50 yıllık bir yükseköğretim kurumu olmanın getirdiği sorumluluğunun hepimiz farkındayız. Üniversitemizi gerek küresel ölçekte gerekse de ulusal standartlarda çok daha yukarılara taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesinden biriyiz. Bu apoleti en iyi şekilde taşımak ve çok daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Görükle kampüsümüz içerisindeki tüm birimlerimiz gibi ilçelerde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarımız da en iyi eğitim-öğretimi vermeye çalışıyor. Büyükorhan ve Orhaneli meslek yüksekokullarımız da bu anlamda yaptıkları çalışmalarla bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Okul yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.