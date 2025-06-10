Kepez Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği 23 kilometre yeni yol çalışması, 56 kilometre sathi kaplama ve 55 bin ton sıcak asfalt dökümüyle ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla, ilçe sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kepez’de toplam 55 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. İlçe genelinde 41 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı, 56 kilometrelik yol sathi kaplamayla buluştu. Ayrıca, kent içi ulaşımını rahatlatmak ve genişletmek amacıyla 23 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. Kepez’in farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen bu çalışmalar, sadece yolların kalitesini artırmakla kalmadı. Yaya güvenliğinin ön planda tutulduğu Kepez’de, kaldırım çalışmaları da gerçekleştirildi. Yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde hareket etmeleri amacıyla, 60 kilometrelik yeni kaldırım çalışması gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi’nin ulaşım altyapısına yaptığı yatırımlar, hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı açısından ilçeye önemli kazanımlar sağlıyor.