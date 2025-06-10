Giresun’un Ergence köyünde 30 Mayıs’tan bu yana kayıp olan 62 yaşındaki Musa Şenel’in bulunması için yürütülen arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Jandarmaya yapılan ihbar doğrultusunda gözaltına alınan kardeşi A.Ş. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. isimli bir kadın, alkollü olduğu sırada kardeşi A.Ş.’nin kayıp ağabeyi Musa Şenel’i öldürdüğünü itiraf ettiğini jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Giresun Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli A.Ş., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tamamlanan adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak, Musa Şenel’in cesedine henüz ulaşılamadı. İddialara göre, Şenel’in öldürülmesinin ardından cesedi yakılarak yok edildi. Jandarma ekipleri, Ergence köyü çevresindeki arama çalışmalarında kafatası kemiği parçaları buldu. Kemik parçalarının ise Şenel’e ait olup olmadığı ise kriminal incelemenin ardından belirlenecek.