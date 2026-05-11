Giresun'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Göksu Travertenleri'nde oluşan çift gökkuşağı, ortaya doğal görüntüler çıkardı.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Göksu Travertenleri'nde etkili olan sağanak yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde çift gökkuşağı oluştu. Travertenlerin doğal güzelliğiyle birleşen gökkuşağı manzarası, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara görsel şölen sundu.

Doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, ortaya çıkan eşsiz manzaraya hayran kaldı. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören görüntüler, Göksu Travertenleri'nin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.