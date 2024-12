Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği “Devamsız İşler” adlı tiyatrosunu izledi.

Tek perdelik komedi oyunu olan ‘Devamsız İşler’i Cengiz Durular yazdı ve Oktay Parlar yönetti. ‘Devamsız İşler’in oyuncu kadrosu Şerif Avcı, Selçuk Ağırman, Kerem Tamgac, Kübranur Yüce, Esra Aydın, Hande Köse, Sıla Katar, Nazlı Koyunoğullarından, Sedat Turan ve Yağmur Güneş’ten oluştu. Genel Sanat Yönetmenliğini Emrah Çılgı, Reji Asistanlığını Tuğçe Köse, Sahne Amirliğini Fatih Tekin ve müziklerini Mahmut Coşkun’un yaptığı ’Devamsız İşler’de dekorda Evren Örs, ışıkta Reşathan Köçer, kostümde Arzu Yavuzer, teknikte Yavuz Sürmeli - Rahmi Çubukcu görev aldı. Oyun her hafta Pazartesi ve Salı günleri İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebiliniyor.

“Genç yeteneklere de fırsat sunuyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getiren Erzurum Büyükşehir Belediyemize bağlı Erzurum Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “Devamsız İşler” adlı tiyatro oyununu heyecanla izlediklerini ifade ederek, “Hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle gerçekleşen bu özel gösteri, sanatın toplumumuzu birleştiren ve geliştiren gücünü bir kez daha bizlere hatırlattı. Erzurum, tarih boyunca sadece bir medeniyetler şehri değil, aynı zamanda kültürün ve sanatın da beşiği olmuştur. Bizler de bu köklü geçmişe sahip çıkarak sanatı her yaştan ve her kesimden insanımızla buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Şehir Tiyatromuz, sahnelediği nitelikli eserlerle hemşehrilerimize güzel anlar yaşatırken, aynı zamanda genç yeteneklere de fırsat sunmaya ve tiyatro sevgisini yaymaya katkı sağlıyor. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekibimize ve tiyatroya gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Erzurum’umuzun kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştıracak nice projelerle buluşmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanat şehri Erzurum, geleceğe emin adımlarla yürürken, her alanda olduğu gibi sanatın da yükselen bir değeri olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.