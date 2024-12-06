Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özlem Selçuk Erkan atandı.

Özlem Selçuk Erkan, Şekerbank Yönetim Kurulu’nun 05.12.2024 tarihli kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayını müteakip geçerli olmak üzere Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bankacılık sektöründe 27 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Erkan, bundan böyle Şekerbank bünyesinde, kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerindeki büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Özlem Selçuk Erkan, yeni görevine ilişkin şunları söyledi: “Kariyerimin başından itibaren bankacılık sektöründe kazandığım bilgi birikimim ve ticari bankacılık alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimimle, ülkemizin köklü bankalarından biri olan Şekerbank’ın sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden, üretimin finansmanındaki stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda katkı sağlayacağım için büyük mutluluk duyuyorum.”

Verilen bilgiye göre; iş yaşamına 1997 yılında bankacılık sektöründe başlayan Özlem Selçuk Erkan, sırasıyla Yapı Kredi, Citibank ve Akbank’ta kurumsal ve ticari bankacılık alanında önemli tecrübeler edindi. Son olarak Akbank’ta Ticari Bankacılık Bölüm Başkanı olarak görev yapan Erkan, burada ticari bankacılık alanındaki faaliyetlerin stratejik yönetimini üstlenerek geniş bir müşteri portföyünün etkin yönetimini sağladı. Ticari bankacılık stratejilerini belirlerken sürdürülebilir finansman çözümlerine öncelik veren Erkan, özellikle yeşil ve sosyal kredilerin yaygınlaştırılması projelerine liderlik etti.