Şekerbank "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile esnaf müşterilerine özel gerçekleştirdiği iş birliğini yeniledi.

Esnafın kapısı hep açık kalsın diye oluşturduğu "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında Şekerbank, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliğini yeniledi. Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında banka, TESK’e bağlı esnaf müşterilerinin 500 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyacını, 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanı ile karşılayacak. Esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan iş birliği protokolü Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında imzalandı.

Banka tarafından geliştirilen "Kapımız Esnafa Açık" platformu, esnafın ihtiyaç duyduğu finansal çözümleri daha erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Banka, bu platform aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

"Yeni projelerle bir kez daha esnafımızın yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst iş birliği ile ilgili şunları söyledi: "Esnafımız, ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Anadolu esnafının gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aynı tarihte kurulmuş iki köklü kurum olarak, bu ortak misyonumuzu daha da ileriye taşıyan yeni projelerle bir kez daha esnafımızın yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TESK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmelerini ve finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz. ’’Kapımız Esnafa Açık’’ platformumuz ile yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Esnaf ve sanatkarlara verilecek her değer bizim için önemli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise şöyle konuştu: "Konfederasyonumuz Türkiye’nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir. Esnaf ve sanatkarlara verilecek her değer bizim için önemli. TESK olarak esnaf ve sanatkarlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkarları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda, Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz ve esnafımıza özel avantajlar sunan bu iş birliğinin devamının esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin ilerleyen zaman içerisinde daha da artırılarak esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyor, devam eden iş birliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."