Şehzadeler Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki ibadethanelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla camileri bayrama hazır hale getirdi.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, camilerin halıları, abdesthaneleri, ayakkabılıkları, avluları ve ortak kullanım alanları düzenli olarak temizlendi. Ekipler, Ramazan ayının başından itibaren planlı bir şekilde sahada görev alarak ilçe genelinde titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise yaptığı açıklamada, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir ortam oluşturmayı önemsediklerini belirterek, 'Hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için ekiplerimiz Ramazan boyunca özveriyle çalıştı. Bayrama daha temiz ve hazır ibadethanelerle girmenin mutluluğunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.