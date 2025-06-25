Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yakutiye Tartan Atletizm Pisti’nde düzenlenen Şehrim Spor Yapıyor Etkinliği’nde, İl Sağlık Müdürlüğü "Spor ve Sağlık El Ele" ve "Sporun Yanında Sağlık da Var!" sloganlarıyla yerini aldı.

Etkinlik, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında; Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve çeşitli kamu kurumlarının müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ve "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" kampanyaları kapsamında katılımcılara boy, kilo ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı. Ayrıca sağlıklı hayat merkezlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Diyetisyen ve fizyoterapistlerin eşliğinde, sağlıklı yaşam konularında bireysel bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.