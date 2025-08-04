Şehitkamil Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı sağlayan öğrencilerini ödüllendirdi. Sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitime desteğini sürdürüyor. Eğitim-öğretim yılı boyunca kitap, kırtasiye ve burs desteği ile öğrencilerin yanında olduğunu hissettiren Başkan Yılmaz, bu kez başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi.

Yılmaz, başarıyı ödüllendirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS kapsamındaki 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavda Şehitkamil’den 13 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Gaziantep’i gururlandıran sonuçlara Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz kayıtsız kalmadı. Öğrenci dostu Yılmaz’ın talimatıyla 13 öğrenciye düzenlenen törenle hediyeleri takdim edildi.

13 birinciye dizüstü bilgisayar

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Alper Tanrıöver, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı. Mutlu anların yaşadığı törende Türkiye birincileri Ahmet Atbakar, Enes Eren Çakır, Alperen Erim, Kemal Ataberk Ak, İnci Çakır, Yusuf Çağrı Gezgin, Mehmet Açar, Ömer Efe Koç, Aslı Özvural, Orhan Buğra Tekir, Elif Çalışkantürk, Kaan Çetin ve Melike Ertürk’e dizüstü bilgisayar hediye edildi.