Şehitkamil Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik önemli bir çalışmaya daha imza attı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye personeline yönelik boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye hizmet binasında gerçekleşen kontrollerde tüm belediye çalışanlarının ölçümleri yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda, kilosu sınırda olan personele dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Sağlık, hayatımızın en önemli değeri

Tarama programına katılan Başkan Umut Yılmaz da boy ve kilosunu ölçtürdü. Sağlıklı yaşamın tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sağlık, hayatımızın en temel değeri. Ne kadar meşgul olursak olalım, bedenimize iyi bakmak zorundayız. Bugün burada yapılan bu küçük ama anlamlı kontrol bile farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Hepimiz yoğun bir tempoda çalışıyoruz, bazen kendimizi ihmal edebiliyoruz. Bu tür uygulamalar sayesinde hem kendi sağlığımızla yüzleşiyoruz hem de yaşam kalitemizi artırmak için harekete geçme fırsatı buluyoruz. Herkesi düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya, sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya davet ediyorum" dedi.