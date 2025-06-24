Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Üsküfçü Köyü’nde, yangınla mücadeleye yönelik yangın hidrantları köyün çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Yangın riski yüksek, makilik ve çamlık alanlara sahip Ezine ilçesine bağlı Üsküfçü köyü yangınlara karşı dayanıklı bir altyapıya kavuştu. Köyün çeşitli noktalarına koyulan hidrantlar sayesinde, olabilecek yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edilebilecek. Üsküfçü Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, "Bu yalnızca bir yaz için değil, gelecek on yıllar için yapılmış bir hazırlık. Üsküfçü’de kurduğumuz sistem, çevre köylerin de ihtiyaç duyduğu anda kullanabileceği bir yangınla mücadele altyapısı haline geldi. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’nün destekleriyle yürüttüğümüz bu süreci, köy halkının gönüllü katkılarıyla daha da güçlendirdik. Dayanışma içinde, kalıcı çözümler ürettik" dedi.

Yangın hidrantlarının yerleştirilmesiyle birlikte Üsküfçü, sadece kendi sınırları içinde değil, bölgesel yangınlarla mücadeleyi destekleyebilecek.