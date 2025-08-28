Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi 3 aylık eğitim dönemi özel bir törenle sona erdi. Geniş katılımla gerçekleşen törende hünerlerini sergileyen bin 355 kursiyer, sertifikalarını aldı.

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nde gerçekleştirilen programa, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz’ün yanı sıra meclis üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende sahne alan kursiyerler, hem kendilerini yetiştiren eğitmenlere hem de izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni sundu. İlk kez sahne deneyimi yaşayan genç kursiyerler, düzenledikleri konser ile salonu dolduran sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Bin 355 kursiyer sertifika aldı

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Yaz Sanat Akademisi’nin çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmenin yanı sıra, yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduğunu söyledi. Açıkgöz, 3 aylık eğitimle D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde eğitim alan bin 355 öğrencinin kurs sürecini başarıyla tamamladığını belirterek, "Kursiyerlerimiz, çok güzel bir iş çıkardılar. Bu manzara bizleri çok mutlu etti. Bizler, hayatın her alanında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hocalarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, kursiyerlerimize bundan sonraki hayatlarından başarılar diliyorum" dedi.

Minik balerinler görsel şölen yaşattı

Açıkgöz, konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Sertifika töreni, ailelerin gurur dolu bakışları ve kursiyerlerin mutluluğu ile son buldu. Programın en renkli anlarından biri ise bale kursiyerlerinin hazırladığı özel gösteri oldu. Zarif koreografileriyle sahneye çıkan öğrenciler, izleyicilere görsel bir şölen yaşattı.