Şehitkamil Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 3. Birleşimi Umut Yılmaz Başkanlığında yapıldı. Toplantıda komisyon raporları okunan 13 madde görüşüldü.

Şehitkamil Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde Belediye Başkanı Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 13 madde görüşüldü.

Bir önceki meclis toplantısında komisyonlara sevk edilen 13 maddenin komisyon raporları okutuldu. 13 maddeden 6’sı oybirliği ile 5’i ise oyçokluğuyla kabul edilirken, 2 madde için ise oybirliği ile komisyonlara ek süre verildi. Yılmaz, Ekim ayı Meclis Toplantısı 4. Birleşimi’nin 16.10.2025 Perşembe günü saat 16.00’da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı.