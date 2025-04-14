Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022’de bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı bir mağaraya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in naaşına, yürütülen arama-tarama faaliyetleri sonucunda ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen çok bölmeli mağarada teröristlere ait yaşam malzemelerini imha ederken, şehidin aziz naaşını buldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız” mesajıyla Mehmetçik’in zorlu arazilerde terörist inlerine yönelik mücadelesinin devam ettiği vurgulandı. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzemenin imha edildiği belirtildi.

Ulaşılamaz denilen her yerde biz varız! ????????Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.???? Irak'ın kuzeyiAziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, #PençeKilit Operasyonu bölgesinde… pic.twitter.com/bdFhBx2QcM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2025

Ayrıca, 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek ile ilgili de Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.