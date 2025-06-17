16 Haziran 2019 tarihinde terörle mücadelede şehit düşen Teğmen Şafak Evran, şehadetinin 6. yıldönümünde memleketi Yıprak Köyü’nde dualarla anıldı.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru, şehidin ailesini evlerinde ziyaret ederek baba Hayrullah Evran ve anne Yeter Evran ile sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Ziyarette tüm şehitler için dualar edildi.

Kaymakam Duru, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri bizlere emanettir" dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Fuat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Pazar, SYDV Müdürü İrfan Yüksel ve Yıprak Köyü Muhtarı Bayram Arslan da katıldı.