Samsun Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler ve ilçede görev yapıp vefat eden öğretmenler anısına fidan dikildi.

Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi bahçesinde şehit öğretmenler anısına fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı

Etkinlikte şehit öğretmenler ve Vezirköprü’de görev yapmış ve ahirete intikal etmiş öğretmenler adına 35 adet fidan dikildi.