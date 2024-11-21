Düzce'nin Aydınpınar Caddesi Otluoğlu mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada otomobilde sıkışan kadınlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Aydınpınardan Düzce istikametine seyir halinde olan 81 FR 611 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden 54 AKL 602 ve 14 AAJ 220 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 81 FR 612 plakalı otomobilde sıkışan M.S, L.S ve G.S ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ardından yeniden seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.