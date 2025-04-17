Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit, Ağrı’da düzenlenen mevlid programıyla anıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, il protokolü ve vatandaşlar, Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit için düzenlenen mevlid programına katıldı. Cengiz Yiğit, 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da personel servis aracına yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olmuştu.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu. Katılımcılar, mevlidin ardından şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.