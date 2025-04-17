Yıllarca atık su ve çevreye yayılan koku sorunu yaşayan Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Saki köyü sakinleri, köylerinde yapılan yeni modern kanalizasyon ile sorunları çözüme kavuştu.

Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde ikamet eden vatandaşların, köylerindeki evsel atıkların bertaraf edilmeden çevreyi kirlettiğini ve çözümü konusunda Vali Ekrem Canalp’tan yardım talep etmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi, köye 500 kişilik kapasiteye sahip çürütme tipli bir fosseptik sistemi inşa ederek, 250 metre uzunluğunda 200 milimetre koruge borularla modern bir kanalizasyon hattı döşedi. İl Özel İdaresi teknik ekiplerinin denetiminde düzenlenen çalışma, köydeki altyapı sorunlarını çözerek vatandaşların kullanımına sunuldu.