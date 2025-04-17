Niğde’de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Geleneksel Niğde Yarı Maratonu, 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına organize edilen bu anlamlı etkinlik, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken aynı zamanda Şehit Halisdemir’i anma fırsatı sunacak. Yarışmalar, üç farklı parkurda gerçekleştirilecek. 21 kilometrelik yarı maraton saat 10.30’da 10 kilometrelik yol koşusu saat 11.00’de, 5 kilometrelik halk koşusu ise saat 11.15’te başlayacak. Saat 13.30’da Ömer Halisdemir Meydanı’nda ödül töreni düzenlenecek. Yarış kitlerinin dağıtımı ve EXPO etkinlikleri 19-20 Nisan tarihlerinde Ömer Halisdemir Meydanı’nda yapılacak. Kit teslim saatleri; 19 Nisan Cumartesi günü 12.00 - 21.00, 20 Nisan Pazar günü ise 07.30 - 10.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca profesyonel eğitmenler eşliğinde yarış öncesi ısınma etkinlikleri düzenlenecek. Toplam 592 sporcunun kayıt yaptırdığı etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Türkiye’nin yanı sıra birçok farklı ülkeden sporcular, Niğde’de buluşarak hem kıyasıya rekabet edecek hem de bu anlamlı organizasyona destek verecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; "Niğde’nin yetiştirdiği kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak ve gelecek nesillere onun cesaretini ve vatan sevgisini aktarmak istiyoruz. Bu maraton sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmanın da bir yoludur" ifadelerini kullandı.