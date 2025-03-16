Dünya genelinde hızla artan kentleşme, modern yaşamın getirdiği kolaylıklarla birlikte ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Serkan Durdu, şehirlerin aynı zamanda bu hastalıklarla mücadelede kritik birer savunma hattı olabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) -Kent yaşamını daha sağlıklı hale getirerek önlenebilir hastalıkların önüne geçilebileceğini ve erken ölümleri azaltmak mümkün olduğunu açıklayan Prof. Dr. Serkan Durdu, şehirleşmenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Hava kirliliğinin, kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Durdu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 91’i önerilen hava kalitesi sınırlarının üzerinde bir çevrede yaşadığını belirterek, "Hava kirliliği, uzun vadede damar sertliği, hipertansiyon ve kalp krizi riskini artırıyor" dedi. Gürültü kirliliğinin de kalp sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Durdu, Avrupa’da yapılan araştırmalara göre, sürekli yüksek düzeyde gürültüye maruz kalan bireylerde stres seviyelerinin arttığını, bunun ise uzun vadede yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıklara yol açtığını ifade etti.

Kentlerin sağlıklı yaşamı teşvik edecek şekilde planlanması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Serkan Durdu, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve temiz hava politikalarının şehirleri daha sağlıklı hale getireceğini belirtti. Prof. Durdu, Londra ve Paris gibi büyük şehirler, hava kirliliğini azaltmak için düşük emisyon bölgeleri oluşturduğunu ifade ederek, Kopenhag ve Amsterdam gibi şehirler ise bisiklet kullanımını artırarak halk sağlığını desteklediğini söyledi. New York’ta uygulanan sigara yasağı, trans yağ kullanımı kısıtlamaları ve sağlıklı gıda politikalarının toplum genelinde kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarını azalttığını kaydeden Durdu, "Tütün kontrolü ve sağlıklı beslenme programları sayesinde, özellikle büyük kentlerde sigara içme oranları düşmekte, bu da kalp sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır" dedi.

Kalp hastalıklarının önlenmesinde teknolojinin önemine dikkat çeken Durdu, giyilebilir sağlık cihazlarının, bireylerin kalp atış hızlarını, tansiyonlarını ve fiziksel aktivitelerini takip ederek erken uyarı sistemleri sunduğunu belirten Durdu, "Akıllı telefon uygulamaları sayesinde bireyler, sağlık durumlarını anlık olarak izleyebilir ve gerektiğinde doktorlarına danışabilir" açıklamasını yaptı.

ŞEHİRLER KALP SAĞLIĞI İÇİN YENİDEN TASARLANIYOR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi kuruluşların şehirlerde kalp sağlığını iyileştirmeye yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü vurgulayan Durdu, "WHO’nun ‘Sağlıklı Şehirler’ girişimi kapsamında, şehir planlamasının merkezine insan sağlığının yerleştirilmesi teşvik edilmektedir. Daha fazla yeşil alan, fiziksel aktivite teşvikleri ve sağlıklı ulaşım sistemleri gibi projeler, şehirlerde kalp sağlığını olumlu yönde etkilemektedir" diye konuştu.