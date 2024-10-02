Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2024-2025 sanat sezonunda birbirinden güzel temsilleri tiyatroseverlerle buluşturmak için hazırlanıyor. Geçen sezon 180 temsille yaklaşık 42 bin seyirciye ulaşan Şehir Tiyatrosu, 11 Ekim’de ’Kuş Öpücüğü’ oyunuyla ’perde’ diyecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonunda birbirinden güzel temsillerle seyirci karşısına çıkacak. Geçen sezon sahnelediği 180 çocuk ve yetişkin oyununu, yaklaşık 42 bin tiyatroseverle buluşturan Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda da her yaştan binlerce seyirciye ulaşmayı hedefliyor.

’Kuş Öpücüğü’ oyunuyla 11 Ekim’de ’perde’ diyecek Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezon repertuvarında, ‘Misafir’, ‘Şahane Düğün’, ‘Tartuffe’ ve çocuk oyunu ‘İki Bavul Dolusu’ yer alıyor. Geçmiş sezonlarda sahneye taşınan ve sanatseverlerin ilgiyle karşıladığı ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’, ‘Ben Mimar Sinan’ ile ‘Gökkuşağının Altında’ ve ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunları tekrar seyirci karşısına çıkacak.

"24. yıl sanat sezonumuz için var gücümüzle hazırlanıyoruz"

Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, 24. yıl sanat sezonunda ana temayı ’eleştiri kültürü’ olarak belirlediklerini ifade etti. Geçen sezon 180 temsil ve 42 bine yakın seyirciyle büyük bir başarıya ulaştıklarını belirten Erdönmez, "Unutulmaz bir deneyim yaşatmak için, 24. yıl sanat sezonumuz için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Amacımız her zaman olduğu gibi tiyatroyla hayata ışık tutmak. Şehir Tiyatromuzun 24. yıl sanat sezonununda ’eleştiri Kültürü’ olarak belirlediğimiz ana tema üzerinde, çağdaş eserlerden klasik eserlere kadar geniş bir yelpazede repertuvar hazırladık" dedi.

"Birçok yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacağız"

Şehir Tiyatrosu’nun perdelerini ‘Kuş Öpücüğü’ oyunuyla açacağını belirten Erdönmez, yeni sezon oyunlarından bahsetti. Birçok yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Erdönmez, "Oyunumuz, çağımız yazarlarından Berkay Ateş’in kaleminden çıktı. Kurumumuz sanatçılarından Necati Kutlu’nun imzasını taşıyan bir yorumla sahnelenecek. Bir anne oğul hikayesiyle karşı karşıyayız. Provaları devam eden ‘Misafir’ isimli oyunumuz ise Bilgesu Erenus’un kaleminden çıktı. Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum’un yorumuyla sahnelenecek olan bu oyun, kasım ayında Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Yarenlik kültürünü, 1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya giden işçilerin durumunu ve yurtsuz kalmanın hikayesini konu alan bu oyunla, Mersinli tüm sanatseverleri Şehir Tiyatrosu’na ‘Misafir’ etmek istiyoruz" diye konuştu.