Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2010 yılından bu yana yayımladığı Şehir Bülteni’nin 62’nci sayısını dijital platformda vatandaşın erişimine sundu. Vatandaşlar cep telefonu, tablet ve bilgisayarları aracılığıyla belediyenin hizmet ve projelerini takip edebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şeffaf ve halka açık bir şekilde sunduğu hizmetlerini, 2010 yılından bu yana yayımladığı Şehir Bülteni aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Şehir Bülteni’nin 62’nci sayısı dijital platformda yayımlandı ve vatandaşların kolaylıkla erişebileceği bir formatta sunuldu. Bu sayede vatandaşlar cep telefonu, tablet veya bilgisayarları ile büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetleri ve projeleri takip edebilecek. Bu sayıda, ’Yatırımda Türkiye 1’incisi’ manşetiyle dikkat çeken Şehir Bülteni, 2024 yılı içinde gerçekleştirilecek büyük yatırımlar ve yapılacak projelere de yer veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; bültende yer alan başyazısında, Kayseri’de bir yılı daha hizmetlerle, yatırımlarla ve projelerle tamamladıklarını belirterek, "Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışı ile yürüdüğümüz bu hizmet yolunda, yine bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak üçüncü kez lider olduk. Büyükşehirler arasında ilk RES projesinin yatırımına başladık ve türbinlerimizin kurulumuna hızla başladık" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç ayrıca, kenti tanıtan turizm faaliyetlerine ve sporda yüz binlerce vatandaşa hizmet veren projelere de değinerek, ACES Europe tarafından verilen "Altın Bayrak" ödülünü almalarının onur verici olduğunu vurguladı. 62’nci sayıda ayrıca, Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinin yanı sıra, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş.’nin yürüttüğü faaliyetler de detaylı bir şekilde yer aldı.

Vatandaşlar, Şehir Bülteni’nin dijital yayınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan www.kayseri.bel.tr üzerinden ulaşabiliyor.