Adana’nın Feke ilçesinde orman köylülerinin ek gelir kaynağı olan sedir mantarında toplanma dönemiyle birlikte uyarılar da arttı. Köylüler, hem mantarın geleceğinin tehlikeye girdiğini hem de ormanda zehirli mantarların bulunduğunu belirterek toplama sırasında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Feke ilçesinde Mansurlu sedir ormanlarının ardından Konakkuran Mahallesi’nde de mantar hasat şenliği yapıldı. Kilosu 500 TL’ye köylüden alınan sedir mantarı bölge için önemli bir gelir kaynağı olurken yöre sakinleri, yanlış toplama yönteminin mantarın yok olmasına neden olduğunu söyledi. Bilinçsiz toplama yüzünden bazı alanlarda sedir mantarının artık çıkmadığına da dikkat çekildi.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, sedir mantarının bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu hatırlatarak, "Seneye yeniden bölgede mantarın çıkabilmesi için doğru hasat edilmesi gerekiyor. Her türün bir ömrü olduğu gibi mantarın da korunması şart. Bilinçsiz toplama, mantarın geleceğini tehdit ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, her yeri kazmasınlar ve doğru şekilde toplasınlar" dedi.

"Küçük mantarlar toplanmamalı"

Konakkuran Mahalle Muhtarı Ferhat Baykul da zehirli mantar türleri olduğuna dikkat çekti. Baykul, "Bölgemizde hasat şenliği başladı ama herkes dikkatli olmalı. Küçük mantarlar toplanmamalı, kontrolsüz hasat yapılmamalı. Ayrıca zehirli mantarlar da var. Tanımadıkları mantarları kesinlikle toplamamalılar" dedi.

Bölgede 20 yıldır mantar toplayan Menekşe Erkay ise yanlış toplamanın mantarın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Erkay, "Mantar bizim ek gelirimiz. Severek topluyoruz ama küçük mantar toplanmamalı. Yanlış toplayanlar yüzünden mantar azaldı. Eskiden torba torba toplardık, şimdi bir poşet bile zor doluyor. Biz mantarı aldıktan sonra yerini kapatırız, küçük mantarı ellemeyiz. Böyle olunca seneye yine çıkar, herkese yeter" diye konuştu.

Yanlış hasadın yanı sıra yağış eksikliğinin de üretimi etkilediğine değinen AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil, "1997’den beri sedir mantarının ihracatını yapıyoruz. Feke’mizin beyaz altını bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Ama bu sene yağmur az, mantar da az. Köylülerimiz zor şartlarda topluyor. Yağmur duasına bile çıkmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı’nın sedir ormanlarının kesim planına alınmasını engelleyerek mantarın geleceğini koruduğunu hatırlattı.