Kütahya’da özel proje uygulayan okullar için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Özel proje uygulayan ortaöğretim kurumlarının ilk defa ve yeniden değerlendirme süreçlerine yönelik toplantı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hakan Gölpınar ve Mustafa Topuz, Şube Müdürü Bilal Şen ile il genelindeki Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı "Özel Proje Uygulayan Okullar"ın müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, toplantının verimli olmasını diledi.

Toplantıda, "Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu" çerçevesinde değerlendirme süreçleri ele alındı. Okulların hazırlayacağı "Özel Proje Okulu Gelişim Projeler"i ve "Okul Özel Projeleri" görüşülerek, İl Değerlendirme Komisyonuna ve Bakanlığa gönderilmeden önce fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, okulların gelişim ve ilerleme süreçleri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, proje uygulamalarının niteliğini artırmak ve süreci daha verimli hale getirmek adına görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantı, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi ve proje süreçlerini daha etkin yönetmeyi hedefliyor.