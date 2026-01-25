Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'MBB Eğitim ve Öğretimi Destekleme LGS Kurs Merkezleri Bilgi Yarışması'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya, Büyükşehir Belediyesine bağlı 21 kurs merkezinden 63, Çamlıyayla ilçesinde etüt desteği alan 3 öğrenci olmak üzere toplam 66 LGS öğrencisi katıldı. Etkinlikte salonu dolduran öğrenciler, hazırladıkları pankartlarla yarışmaya renk kattı.

Yarışma öncesinde gençlere hitap eden Başkan Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine özgür ve demokratik gençlerle ulaşılabileceğini vurguladı. Seçer, 'Türkiye'nin ve dünyanın geleceği sizlersiniz. Bizim yarınlara dair tüm beklentimiz sizin üzerinizden. Daha güzel, barış ve kardeşlik dolu bir dünyayı siz gençler inşa edeceksiniz' dedi.

Eğitimin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çeken Seçer, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hurafelerin değil, bilimin ve aklın peşinden gideceğiz. İyi eğitim almış bireyler yetiştirirsek ülkemiz dünyada daha saygın bir konuma gelir' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sınav sisteminin rekabetçi olduğuna değinen Seçer, öğrencilere stres yapmamaları çağrısında bulunarak, 'Düzenli çalışan, öğretmenlerini dinleyen ve emek veren her öğrenci mutlaka karşılığını alır' diye konuştu.

'Mersin, gençlerin ve iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek'

Mersin'in çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin bir özeti olduğunu belirten Seçer, kentin gençler için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. Seçer, 'Arzu ederiz ki çocuklarımız hangi üniversiteye giderse gitsin eğitimlerini tamamladıktan sonra Mersin'e geri dönsün. Mersin, gençlerin ve iyi eğitim almış bireylerin katkılarıyla daha da gelişecek' dedi.

Konuşmasında öğretmenlere de teşekkür eden Seçer, eğitim emekçilerinin yalnızca ders anlatan değil, gençlere hayat yolculuklarında rehberlik eden önemli birer yol gösterici olduğunu ifade etti. Başkan Seçer, 'Sizler iyi bir gelecek için gece gündüz çalışıyorsunuz. Biz de çocuklarımıza daha güzel bir Mersin bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz' diyerek birlik, beraberlik ve barış vurgusu yaptı.

Konuşmasının ardından yarışmayı başlatan Seçer, tüm öğrencilerin kazanan olduğunu belirtti. Yarışmada Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

Yarışma sonunda Yenice Kurs Merkezi birinci olurken, kura çekimiyle Halkkent Kurs Merkezi ikinci, Turguttürkalp Kurs Merkezi üçüncü oldu.