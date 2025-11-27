Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) destekli büyük projelerin başladığını duyurarak, '6 atıksu arıtma tesisi, 4 derin deniz deşarjı ve birçok içme suyu-drenaj projesi için yaklaşık 84 milyon Euro sağladık. Toplamda içme suyu, arıtma ve çevresel altyapı için 400 milyon Euro'luk yatırım sürecindeyiz' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MedCities, Barcelona Belediyesi ve Avrupa-Akdeniz Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen Barcelona+30 Akdeniz Kentleri Konferansına katıldı.

Konuşmasında yerel yönetimlerin barış ve demokrasi açısından kritik rolüne dikkat çeken Seçer, 'Dünyada barışı hakim kılmak ya da ülkelerdeki sorunları çözmek istiyorsanız bunu yerelden başlatacaksınız. Belediyeler halkın en yakın temas noktasıdır. Eğer belediye başkanları kentlerini mutlu ederse ülke mutlu olur' diye konuştu.

'Mersin, Türkiye'nin özetidir'

Mersin'in kozmopolit yapısına vurgu yapan Seçer, 2024 seçimlerinde oylarını önemli oranda artırdıklarını hatırlatarak, 'Mersin; Türkiye'nin her bölgesinden insanın yaşadığı, farklı görüşlerin bir arada bulunduğu bir kenttir. Türkiye'nin en büyük limanına sahiptir. Bu çeşitliliğe eşit mesafede duran kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Mersin çevre kirliliği açısından kritik bir noktada'

Akdeniz Havzasının iklim değişikliğinin etkilerini yoğun yaşayan bölgelerden olduğunu belirten Seçer, Mersin'in çevresel baskılara en açık kentlerden biri olduğunu söyledi. Kente bırakılan deniz atıklarına ve çevre kirliliğine karşı ciddi önlemler aldıklarını vurgulayan Seçer, şunları kaydetti: 'Türkiye'de denizleri denetleme yetkisi verilen iki belediyeden biriyiz. Elektronik Gemi Denetleme Sistemi kurduk, dronlar ve kameralarla sürekli takip yapıyoruz. Deniz kirleten gemilere en yüksek cezaları uyguluyoruz.'

'Çevre bilinci için Türkiye'de ilk kez Çevre ve İklim Bilim Merkezi kuruldu'

Çocuklarda çevre bilincinin artırılması için özel çalışmalar yaptıklarını dile getiren Seçer, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında öğrencilerin Çevre ve İklim Bilim Merkezi'nde eğitim aldığını belirtti.

GES, modern sulama, temiz enerji ve düşük emisyonlu ulaşım yatırımları

Mersin'in bir tarım kenti olduğunu hatırlatan Seçer, çiftçilere güneş enerjisi sistemleri ve modern sulama ekipmanları için önemli hibe destekleri verdiklerini ifade etti. Ulaşımda CNG'li otobüsleri kullandıklarını, AB Delegasyonu hibesiyle elektrikli otobüslerin de devreye girdiğini söyledi.

'Çevre ve iklim değişikliği için 400 milyon Euro'luk altyapı yatırımı yapıyoruz'

Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) destekli büyük projelerin başladığını duyurarak, '6 atıksu arıtma tesisi, 4 derin deniz deşarjı ve birçok içme suyu-drenaj projesi için yaklaşık 84 milyon Euro sağladık. Toplamda içme suyu, arıtma ve çevresel altyapı için 400 milyon Euro'luk yatırım sürecindeyiz' dedi.

SCADA sistemiyle su yönetimini dijitalleştirdiklerini de ekleyen Seçer, kuraklıkla mücadelenin en önemli başlık olduğunu vurguladı.

'Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işlendi'

Konuşmasının sonunda Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Seçer, '70 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde bir insanlık suçu işlendi. Umut ediyorum dünya barışına hep birlikte katkı sağlarız' ifadelerini kullandı.