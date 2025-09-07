Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kocaeli’de bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdi.

Başkan Seçer, Kocaeli temaslarında ‘Derince Çenedağ Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ ile ‘Derince Senin Yuvan Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılış Törenine katıldı. Temel atma töreninde konuşan Seçer, belediye başkanlarının önceliğinin halkın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşın karnı açsa, çocuğu okula gidemiyorsa, evinde hastası varsa belediye başkanının ilk görevi bunlara çözüm bulmaktır. Yol, alt yapı, festival bunların önüne geçmemeli. Sosyal yaşam merkezleri, kadınların değerini göstermek, meslek edinmelerini sağlamak ve çocuklara katkı sunmak için önemlidir" dedi.

CHP’li belediyelerin halka dokunan, mağduriyetleri ortadan kaldıran hizmetler ürettiğini ifade eden Seçer, "Belediyelerimiz eğitim, sağlık ve sosyal politikalar alanında her geçen gün daha etkin projeler üretiyor. Bu başarıları Türkiye’de iktidar olduğumuzda da göstereceğiz. Ülkemiz özgürlük ve refahla buluşacak" diye konuştu.

Açılışı yapılan kreşin önemine de değinen Seçer, "Kreşimiz; çocuğa, kadına ve aileye dokunan bir proje olacak. Engelli çocuğu olan kadınlar için mola evleri ve çalışan anneler için kreşler büyük bir ihtiyaç. Belediyemizin güvencesinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş bireyler yetiştiren kreşlerimiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.