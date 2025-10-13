Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent trafiği için son derece önemli noktalarda devam eden ve yapılacak çalışmalarıyla ilgili bilgi aktararak, Hal Katlı Kavşağının 2026 yılının ilk çeyreğinde açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, 4 katlı kavşağın programda olduğu bilgisini verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 29 madde olmak üzere toplam 45 madde görüşüldü.

"Öğrenim yardımı desteği için son başvuru tarihi 24 Ekim"

Başkan Seçer, gündem dışı konuşmalar bölümünde yaptığı konuşmasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilere verilen ‘öğrenim yardımı desteği’ hakkında kamuoyunu bilgilendirip, başvuruların 24 Ekim tarihinde sona ereceğini aktardı. Mersin Büyükşehir olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteyi kazanan Mersinli gençlere geri ödemesiz öğrenim yardımı desteğini sürdürdüklerini belirten Seçer, "Gençlerimizin eğitim yolculuklarına katkı sunmak ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla sağladığımız öğrenim yardımı miktarlarını meclisin desteği ve onayıyla bu yıl yüzde 40 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.

2 yıllık bölümleri kazan öğrencilere 7 bin TL, 4 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere 14 bin TL, 5 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere 17 bin TL ve 6 yıllık bölümleri kazanan öğrencilere de 21 bin TL öğrenim yardımı yaptıklarını belirten Seçer, "Öğrenim yardımı başvuruları 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrenim yardımları beyana tabi ve öğrencilerden herhangi bir puan ya da ailelerden gelir-gider belgesi istemiyoruz. Beyan eden, ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversiteye girme hakkı kazanan Mersinli her gencimiz bu eğitim desteğinden yararlanabilir" diye konuştu.

Seçer’den Gazze’deki ateşkes değerlendirmesi

Seçer, dünya gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, Gazze Şeridinde sağlanan ateşkes anlaşmasına dair de "Birkaç gün önce Gazze’de ateşkes ilan edildi. Orta Doğu bölgesi tarihi bir süreç yaşıyor" dedi. Gazze’de 2 yıldır bir katliamın devam ettiğini kaydeden Seçer, "Bu savaşın ötesinde bir şey ve bu başka saiklerle yapılan bir katliam. 70 bin insan öldü, 150 binden fazla insan ya sakat kaldı ya da yaralandı. Birçok insan evinden, yuvasından edildi. İnsanlar kıtlıktan öldü ve çoğunlukla mağdur olan da kadınlar, çocuklar ve bebekler oldu. Bu bir insanlık ayıbı ve insanlık suçudur" şeklinde konuştu.

"Türkiye her zaman bu bölgenin parlayan yıldızı oldu"

Bu durumun lanetlemekle geçiştirilecek bir tablo olmadığını dile getiren Seçer, "Umut ederim Türkiye, hem oradaki mazlum halkların geleceği hem de bizim için doğru yerde, doğru zamanda ve doğru müdahalelerde bulunur. Her şeyden önemlisi de bu yeni gelişmeler Orta Doğu’da Türkiye’nin konumunu ve durumunu güçlendirecek, bizi her zaman bu bölgede lider bir ülke yapacak. Biz her zaman bu bölgenin parlayan yıldızı olduk. Bunun da en önemli kısmını laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu vizyon ortaya çıkarıyor" ifadelerine yer verdi.

Mersin’in 2026 yılında yapılacak Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmasıyla ilgili de değerlendirme yapan ve teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Seçer, "Komşu iller bizden daha önce alındı. Gecikmiş olsa da bu da değerli bir şey. Onlar da bizim ilimiz ama 10 bin yıllık geçmişi olan Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur var. Buraları görmemek olmaz. İsabetli olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz" dedi.

"4 adet katlı kavşak yapacağız"

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent trafiği için son derece önemli noktalarda devam eden ve yapılacak çalışmalarıyla ilgili bilgi aktararak, Hal Katlı Kavşağının 2026 yılının ilk çeyreğinde yurttaşlarla açılışını gerçekleştireceklerini belirtti. 4 katlı kavşağın programda olduğunu ve her birinin önemle takip edilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, "Akbelen Katlı Kavşağı çok önemliydi. Müjdeli bir haber aldık; buna müjde diyelim artık çünkü uzun süredir bekliyoruz, ihalesine çıkıldığını öğrendik. Bu bize memnuniyet veriyor" diye konuştu.

"İklim değişikliğine rağmen susuzluğa karşı her türlü önlemi aldık ve almaya devam ediyoruz"

İklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Akdeniz Bölgesinde azalan yağışlar nedeniyle 2 yıldır kuraklık yaşandığının altını çizen Seçer, "Küresel iklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği yer Akdeniz Bölgesi, en üst tehlike kodunda. Çok derinden su sıkıntısı yaşanıyor ama Mersin’de yaylalar ve sahil kesimleri dışında su sıkıntısı yaşanmadı. Oralarda da minimize ettik su sorununu. Yani bir yaz boyu hepimiz teyakkuzdaydık. 2 tane barajımız var; Berdan Barajı ve Pamukluk Barajı. Onların sayesinde Tarsus ve Mersin merkezde su sorunu yaşamıyoruz. Şu anda bile baraj doluluk oranımız oldukça iyi durumda" diyerek, suyu gerekli olan her kesime ulaştırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Seçer, toplu konut projelerinin son durumu hakkında bilgi almak isteyen meclis üyesinin sorusuna yanıt vererek, "Bugüne kadar toplu konut projelerine başlayabilirdik ama hızlıca yapıp vatandaşlara teslim edebilmek adına ekonomik şartlar, banka faizleri, paraya ve krediye erişim konularının düzene girmesini istedik. Bu kapsamda Toroslar, Tarsus, Silifke ve Erdemli’de 1000 konut sözümüz var. Bunu da bu dönem sonuna kadar bitirmek istiyoruz ve yerlerimiz de hazır" dedi.

‘Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi’nin son durumu hakkında da bilgi aktaran Seçer, projenin oldukça büyük olduğunu ve yurttaşların sosyal yaşama dair her şeyi projenin hayata geçmesiyle tek bir yerde bulabileceğini ifade etti. Seçer, projenin, bin 500 dönümlük bir alanda 4 yıldır süregelen çalışmaların sonucu hayata geçeceğini belirterek, "Mersin’e Değer Katanlar Kurulu’muz var. Orada siyaset yok. Her partiye gönül vermiş insanlar üye. Onların toplantıları sonucu 3 ayrı proje üzerinden seçim yaptık ve bunları harmanlayarak bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Lunaparktan akvaryum alanına, otel alanından spor tesislerine, rekreasyon alanlarından kafe ve restoranlara kadar vatandaşın talep edebileceği her şey var" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı, maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.