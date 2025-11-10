Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, raylı sistem konusunda dış finansman temini konusunda bazı düzenlemeler nedeniyle süreçlerin uzadığını belirterek, "2026 yılı içerisinde tramvay ihalesini yapıp Mersin’e kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 21 ve birimlerden gelen 66 olmak üzere toplam 87 madde görüşüldü.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 87. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirten Başkan Seçer, "Atatürk yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin önderi değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye’nin mimarıdır. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen laik ve özgür cumhuriyettir. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyeti korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı inançla aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası Tarsus Festivali ile kentin turizm potansiyelini öne çıkardık"

7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali’ne değinen Başkan Seçer, "Festival süresince Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtarak hem kentimizin turizm potansiyelini öne çıkardık hem de vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına değer kattık. En önemlisi yerel üreticiler, sanatçılar ve esnafımız desteklendi. Bu tür etkinliklerle Tarsus’un ve Mersin’in daha canlı, üretken ve kültürle anılan bir şehir olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Ulaşımda adeta bir devrim gerçekleştirdik"

Mersin ulaşımına kazandırılan 18 elektrikli otobüsle ilgili bilgi veren Seçer, bu araçların tamamının hibe olarak alındığını ve parasal değerinin 345 milyon TL olduğunu söyledi. Seçer, "Elektrikli otobüsler, Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım vizyonunun önemli bir parçasıdır. Şu anda 456 otobüsümüz bulunuyor. Son 5 yılda çevre dostu yakıt kullanan 290 yeni otobüsü filomuza kattık. Mersin’de ulaşımda adeta bir devrim gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"2026 yılında tramvayın ihalesini yapmayı hedefliyoruz"

Raylı sistem projesiyle ilgili bilgi veren Seçer, dış finansman temini konusunda bazı düzenlemeler nedeniyle süreçlerin uzadığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı ile verimli görüşmeler yaptığını aktaran Seçer, "2026 yılı içerisinde tramvay ihalesini yapıp Mersin’e kazandırmayı hedefliyoruz. Daha düşük maliyetli ve uygulanabilir bir yatırım olarak tramvay projesine öncelik vereceğiz" dedi.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığının 84 milyon Euro’luk altyapı yatırımları kredisini onayladığını açıklayan Seçer, "Aralık ayında ihalelere çıkıyoruz. Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar altyapı ve arıtma sistemlerini kapsayan bu projelerin ihale bedelleri yaklaşık 4,5 milyar TL olacak" ifadelerini kullandı.