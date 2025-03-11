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Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’ndaki başarısı ile şehri gururlandırdı. Büyükşehir sporcuları 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya ile Samsun’a döndü.

4-8 Mart 2025 tarihleri arasında Adana’da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcuları fark oluşturdu. Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile Samsun’u gururlandırdı. Minik Bayanlar 10-11 yaş senkron takımda Saregül Demir, Ela Reyhan Yakupçebioğlu ve Gül Rana Özkök 1’inci olurken, Minik Bayanlar 10-11 yaş ferdi kategorisinde ise Saregül Demir 3’üncü oldu. Minik Erkekler 10-11 yaş senkron takım kategorisinde Burak Doğan, İrfan Celil Sözen ve İsmail Eymen Mutlu 1’inci olurken Minik Erkekler 10-11 yaş ferdi kategorisinde Burak Doğan 3’üncü oldu. Minikler Bay-Bayan 10-11 yaş pair kategorisinde ise Melis Ece Demirtaş ile İrfan Celil Sözen 1’inci olmayı başardı.

Yıldız Erkekler 12-14 yaş kategorisinde senkron takım Selim Nar, Miraç Çınar Düz ve Mehmet Salih Duman 3’üncü olurken, Yıldızlar 12-14 yaş pair kategorisinde Melek Ahu Çelik ve Selim Nar 1’inci oldu. Gençler 14-17 yaş pair kategorisinde Nursena Gültekin ile Bahadır Türken, Gençler 14-17 yaş senkron takım kategorisinde Elif Ertan, Ela Gülşen Memiş ve Eylül Nehir Uzun 3’üncü olmayı başardı.

Kaynak: İHA