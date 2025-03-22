Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Ramazan Sokağı’nda 23 Mart Pazar akşamı yazar Saliha Erdim, 24 Mart Pazartesi akşamı da yazar Hayati İnanç söyleşi gerçekleştirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sonra bu yıl yeniden Samsunlularla buluşturduğu Ramazan Sokağı ile vatandaşlara adeta etkinlik şöleni yaşatıyor. Gün boyunca gerçekleşen çocuk oyunları, atölye etkinlikleri, meddah, Hacivat/Karagöz ve çeşitli tiyatro oyunları ile 7’den 70’e herkes etkinlik dolu bir Ramazan yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sohbetleri’nde de alanında önemli isimler Samsunlularla buluşarak söyleşilerini gerçekleştiriyor.

Saliha Erdim ve Hayati İnanç Samsunlularla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi bu hafta da Ramazan Sokağı’nda teravih sonrası için hazırladığı dopdolu bir programla vatandaşlarla buluşacak. Ramazan Sokağı’nda 23 Mart Pazar akşamı aile danışmanı/yazar Saliha Erdim, 24 Mart Pazartesi de yazar ve edebiyatçı Hayati İnanç söyleşi programları ile vatandaşlarla bir araya gelecek.

Söyleşiler teravih sonrası Cumhuriyet Meydanı Ramazan Sokağı’nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilecek.