Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Çarşamba ilçesinde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Kirazlık Çay Mahallesi’nde başlatılan proje kapsamında bin 860 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 2 bin 220 metre uzunluğunda çift taraflı atık su hattı döşeniyor.

SASKİ, ilçelerdeki şebeke sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor. Çarşamba’da da yürütülen proje ile birlikte hem yağmur suyu taşkınlarının önüne geçilecek hem de mahalle sakinlerinin altyapı sıkıntıları tarih olacak. Çarşamba’da vatandaşların altyapı problemleri yaşamaması adına Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerince hem Batı Yaka hem de Doğu Yaka’da altyapı yatırımları hayata geçiriliyor.

Limon Sokak’a kadar ilerlendi

SASKİ ekipleri şu ana kadar 400 mm çapındaki borularla yağmur suyu hattının 650 metresini, atık su hattının ise 870 metresini tamamladı. Çalışmalar Limon Sokak’a kadar ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Seyfullah Ediz Caddesi ve Yeşilırmak Caddesi’nin altyapısı baştan sona yenilenmiş olacak. SASKİ ekiplerince Batı Yaka’da yapılan altyapı çalışmaları ile birlikte yakın zamanda Doğu Yaka’da da 5 bin 250 metre uzunluğunda duktil ve PE borularla içme suyu hattı,4 bin 300 metre kanalizasyon ve 4 bin 50 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Başkan Doğan: "Altyapı sorunlarını kökten çözüyoruz"

Çalışmaları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, altyapının şehir yaşamındaki kritik önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlçelerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, çözümleri hızlıca hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yağmur suyu ve atık su hattındaki sorunlar sadece günlük hayatı değil, üst yapıyı da ciddi şekilde etkiliyor. Bu yüzden kalıcı ve uzun ömürlü çözümler üretiyoruz."

"Çözüm için buradayız"

Başkan Doğan, Çarşamba’da bazı mahallelerde yaşanan altyapı sorunlarının bu proje ile sona ereceğini belirterek, "Ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. İki taraflı yenilenen atık su hattıyla sistemin işleyişi daha sağlıklı olacak. Hedefimiz, hattı kısa sürede tamamlayıp yol ve kaldırım düzenlemelerine geçmek. Sorun neredeyse biz ekiplerimizle oradayız. Bu kapsamda Çarşamba ilçemizin hem Batı Yaka’da hem de Doğu Yaka’da altyapı çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve geleceğe sağlam bir altyapı bırakmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.