Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) Anakent Otoparkı’nın üst bölümünde yer alan meydan ve kafe hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi yeni bir buluşma noktasını daha vatandaşların hizmetine sundu. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan eski Anakent İş Merkezi’nin yerine inşa edilen Anakent Otopark ve Meydan Projesi kapsamındaki kafe hizmet vermeye başladı. Anakent Kafe, şehrin en işlek noktalarından birinde vatandaşlara sıcak bir mola imkanı sunacak.

Proje ile şehre yeni bir alan ve kafe kazandırılırken bölgenin otopark sorununa da çözüm üretildi. Üstü bölümü kafe ve meydan olan projenin alt kısmında ise 222 araçlık otopark yer alıyor.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Otoparkımızı aralık ayında hizmete açmıştık. Otoparkımızın üst kısmında yer alan kafe ve meydan da hemşehrilerime hizmet vermeye başladı. Şehrin kalabalığında güzel mola alanlarına ihtiyaç var. Anakent Meydanı ve Kafesi de bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte. İnsanımızı ağırlayacak, güzel anılara şahitlik edecek. Bu projedeki önemli işlerden biri de otopark. O bölgede büyük bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç da giderilmiş oldu. Bir kez daha şehrimize ve insanımıza hayırlı olsun" dedi.