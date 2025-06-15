Samsun’da arkadaşlar arasından çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darp sonucu hastanelik oldu. Polis tarafından gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı’nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlar arasındaki tartışmada küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Hikmet C.E. (27) karnından, Umut E. (27) ise kalçasından bıçaklanarak, Barış Ç. (26) ve Kadir D. (25) de darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karnından bıçaklanan Hikmet C.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.K.Y. (31) polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgulanması tamamlanan S.K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.